أيهما أفضل للرجيم.. الخبز العادي أم المحمص؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يبحث الكثيرون عن الخيار الأفضل عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن: هل يُفضل تناول الخبز العادي أم المحمص؟ يعتمد الاختيار على عدة عوامل، مثل طريقة التحضير والمكونات الغذائية المستخدمة، ورغم الاعتقاد الشائع بأن الخبز المحمص هو الخيار الأمثل للرجيم، فإن الحقيقة تحمل تفاصيل أخرى.

أوضحت الدكتورة هدير عابدين أن كلا النوعين يحتويان على عناصر غذائية هامة مثل الألياف والنشويات، التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات الجسم. ومع ذلك، هناك اختلافات جوهرية بينهما تؤثر على الصحة، خاصة لمن يسعون إلى فقدان الوزن.

أكدت عابدين أن الخبز العادي المصنوع من الحبوب الكاملة أو المضاف إليه الردة يُعد خيارًا صحيًا، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواه من الكربوهيدرات.

رغم الاعتقاد بأن الخبز المحمص أقل سعرات حرارية، إلا أنه لا يفقد أي سعرات أثناء التحميص، بل فقط يفقد الماء، مما يجعله أكثر كثافة من حيث السعرات. لذلك، لا يوجد فرق كبير من حيث التأثير على الوزن، والأهم هو اختيار نوع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وتناول كميات معتدلة لتحقيق أفضل نتائج في إنقاص الوزن.