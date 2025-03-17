بدون مكملات.. 5 تمارين لبناء العضلات وحرق الدهون طبيعيًا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد بناء العضلات والتخلص من الدهون هدفًا يسعى إليه العديد من محبي اللياقة البدنية. وبينما يلجأ البعض إلى المنشطات لتحقيق نتائج سريعة، يفضل الكثيرون اعتماد أساليب طبيعية تجمع بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي للوصول إلى أهدافهم بشكل تدريجي ومستدام.

يُعتبر تمرين القرفصاء من أساسيات بناء العضلات، حيث يستهدف الفخذين والأرداف بشكل رئيسي، كما يساعد في تحسين استقرار الجسم وتقوية عضلات الجذع، مما يجعله تمرينًا مثاليًا لتعزيز القوة البدنية.

يُعد هذا التمرين من أكثر التمارين فاعلية في تقوية عضلات الظهر والساقين، كما يسهم في تحسين وضعية الجسم وتعزيز القوة الأساسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون لبناء كتلة عضلية قوية.

يستهدف تمرين الضغط الجزء العلوي من الجسم، وخاصة عضلات الصدر والكتفين والذراعين. كما يتميز بإمكانية ممارسته في أي مكان سواء في المنزل أو صالة الجيم، ما يجعله تمرينًا عمليًا وفعالًا.

يُعد تمرين السحب من أفضل التمارين لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم، حيث يركز على عضلات الظهر والذراعين، مما يساعد في تحسين القوة البدنية وزيادة الكتلة العضلية.

يساعد هذا التمرين في تقوية عضلات الساقين والأرداف، إلى جانب تحسين التوازن والاستقرار. يتم أداؤه عن طريق التقدم بإحدى الساقين للأمام، ثم خفض الجسم حتى تصل الركبتان إلى زاوية 90 درجة قبل العودة إلى وضع البداية.