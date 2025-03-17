الإصابة تُبعد مدافع برشلونة عن قائمة المنتخب الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 12:59 مساءً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد مدافع برشلونة، إينيجو مارتينيز، من قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 20 مارس/آذار الحالي، ثم تقام مباراة الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وكان مارتينيز أنهى مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، وهو يعاني من آلام في الركبة، ليتقرر استبعاده.

وقرر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء دين هويسن مدافع بورنموث، لتعويض غياب إينيجو مارتينيز.