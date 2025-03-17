الدوري الهولندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 11:46 صباحاً - يبتعد سيم ستيجن، مهاجم فريق أنشخيده بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه على لقب هداف الدوري الهولندي مع نهاية منافسات الجولة السادسة والعشرين…

1- سيم ستيجن (أنشخيده): 22 هدفاً

2- لوك دي يونج (آيندهوفن): 12 هدفاً

3- تروي باروت (الكمار): 12 هدقاً)

4- أوليفر إدفاردسين (أجاكس أمستردام): 11 هدفاً

5- ديلان فينتي (زفوله): 11 هدفاً

6- ريكادو بيبي (آيندهوفن): 11 هدفاً

7- أوسكار زوادا (فالفيك): 9 أهداف

8- إغور بايكساو (فينورد روتردام): 9 أهداف

9- جاكوب بروم (إيجلز): 9 أهداف

10- غوس تيل (آيندهوفن): 9 أهداف