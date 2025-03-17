نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 11:46 صباحاً - يبتعد سيم ستيجن، مهاجم فريق أنشخيده بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه على لقب هداف الدوري الهولندي مع نهاية منافسات الجولة السادسة والعشرين…
1- سيم ستيجن (أنشخيده): 22 هدفاً
2- لوك دي يونج (آيندهوفن): 12 هدفاً
3- تروي باروت (الكمار): 12 هدقاً)
4- أوليفر إدفاردسين (أجاكس أمستردام): 11 هدفاً
5- ديلان فينتي (زفوله): 11 هدفاً
6- ريكادو بيبي (آيندهوفن): 11 هدفاً
7- أوسكار زوادا (فالفيك): 9 أهداف
8- إغور بايكساو (فينورد روتردام): 9 أهداف
9- جاكوب بروم (إيجلز): 9 أهداف
10- غوس تيل (آيندهوفن): 9 أهداف