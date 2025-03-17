نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (26)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 11:46 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…
إيجلز × فيليم 1-0
غرونينغن × فورتانا سيتارد 1-0
أنشخيده × فينورد روتردام 2-6
أجاكس أمستردام × الكمار 2-2
أوتريخت × نيميغن 0-1
سبارتا روتردام × زفوله 1-1
فالفيك × آيندهوفن 0-3
هيرينفين × هيراكليس 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)
1- أجاكس أمستردام: 64 نقطة
2- آيندهوفن: 58 نقطة
3- أوتريخت: 49 نقطة
4- فينورد روتردام: 47 نقطة
5- أنشخيده: 46 نقطة