الدوري الهولندي (26)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 11:46 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…

إيجلز × فيليم 1-0

غرونينغن × فورتانا سيتارد 1-0

أنشخيده × فينورد روتردام 2-6

أجاكس أمستردام × الكمار 2-2

أوتريخت × نيميغن 0-1

سبارتا روتردام × زفوله 1-1

فالفيك × آيندهوفن 0-3

هيرينفين × هيراكليس 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)

1- أجاكس أمستردام: 64 نقطة

2- آيندهوفن: 58 نقطة

3- أوتريخت: 49 نقطة

4- فينورد روتردام: 47 نقطة

5- أنشخيده: 46 نقطة