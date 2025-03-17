الدوري النمساوي (22)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأحد، جميع مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري النمساوي بكرة القدم.

وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

أوستريا كلاغنفورت × ألتاخ 2-2

ريد بول سالزبورج × وولفسبيرجر 1-0

لينز × هارتبيرغ 4-1

رابيد فيينا × إى كى جراتزر 3-0

شتورم غراتس × لاسك لينز 4-2

تيرول × أوستريا فيينا 0-2

ترتيب فرق الدوري النمساوي

1- شتورم غراتس: 46 نقطة

2- أوستريا فيينا: 46 نقطة

3- ريد بول سالزبورغ: 38 نقطة

4- وولفسبيرجر: 36 نقطة

5- رابيد فيينا: 34 نقطة

6- لينز: 33 نقطة

7- لاسك لينز: 31 نقطة

8- هارتبيرغ: 26 نقطة

9- أوستريا كلاغنفورت: 21 نقطة

10- تيرول: 19 نقطة

11- ألتاخ: 16 نقطة

12- إي كي جراتزر: 16 نقطة

وتتأهل الفرق الـ 6 الأولى على جدول الترتيب بنصف نقاطها الحالية إلى مجموعة البطولة (المنافسة على اللقب)، فيما تتحول الفرق الـ 6 الأخيرة على جدول الترتيب إلى مجموعة الهبوط..