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الدوري النمساوي (22)… نتائج وترتيب

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الدوري النمساوي (22)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأحد، جميع مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري النمساوي بكرة القدم.

وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

أوستريا كلاغنفورت × ألتاخ 2-2
ريد بول سالزبورج × وولفسبيرجر 1-0
لينز × هارتبيرغ 4-1
رابيد فيينا × إى كى جراتزر 3-0
شتورم غراتس × لاسك لينز 4-2
تيرول × أوستريا فيينا 0-2

ترتيب فرق الدوري النمساوي
1- شتورم غراتس: 46 نقطة
2- أوستريا فيينا: 46 نقطة
3- ريد بول سالزبورغ: 38 نقطة
4- وولفسبيرجر: 36 نقطة
5- رابيد فيينا: 34 نقطة
6- لينز: 33 نقطة
7- لاسك لينز: 31 نقطة
8- هارتبيرغ: 26 نقطة
9- أوستريا كلاغنفورت: 21 نقطة
10- تيرول: 19 نقطة
11- ألتاخ: 16 نقطة
12- إي كي جراتزر: 16 نقطة

وتتأهل الفرق الـ 6 الأولى على جدول الترتيب بنصف نقاطها الحالية إلى مجموعة البطولة (المنافسة على اللقب)، فيما تتحول الفرق الـ 6 الأخيرة على جدول الترتيب إلى مجموعة الهبوط..

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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