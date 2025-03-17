نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (26)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأحد، منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه الجولة…4
ليون × لوهافر 4-2
مونبلييه × سانت إيتيان- لم تكتمل
ستراسبورغ × تولوز 2-1
ستاد بريست × ستاد ريمس 0-0
باريس سان جيرمان × مارسيليا 3-1
نيس × أوكسير 1-1
نانت × ليل 1-0
أنجيه × موناكو 0-2
لانس × رين 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)
1- باريس سان جيرمان: 68 نقطة
2- مارسيليا: 49 نقطة
3- موناكو: 47 نقطة
4- نيس: 47 نقطة
5- ليون: 45 نقطة