الدوري الفرنسي (26)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه الجولة…4

ليون × لوهافر 4-2

مونبلييه × سانت إيتيان- لم تكتمل

ستراسبورغ × تولوز 2-1

ستاد بريست × ستاد ريمس 0-0

باريس سان جيرمان × مارسيليا 3-1

نيس × أوكسير 1-1

نانت × ليل 1-0

أنجيه × موناكو 0-2

لانس × رين 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)

1- باريس سان جيرمان: 68 نقطة

2- مارسيليا: 49 نقطة

3- موناكو: 47 نقطة

4- نيس: 47 نقطة

5- ليون: 45 نقطة