نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (28)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…
جراسهوبرز × سيون 1-1
بازل × يونج بويز 1-2
لوغانو × وينترثور 2-1
سيرفيت × يافردون 2-3
سانت جالين × لوزان 0-2
زيوريخ × لوزيرن 3-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (28)
1- سيرفيت: 48 نقطة
2- بازل: 46 نقطة
3- لوغانو: 45 نقطة
4- لوزيرن: 44 نقطة
5- يونج بويز: 43 نقطة