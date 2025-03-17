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الدوري السويسري (28)… نتائج وترتيب

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الدوري السويسري (28)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…

جراسهوبرز × سيون 1-1
بازل × يونج بويز 1-2
لوغانو × وينترثور 2-1
سيرفيت × يافردون 2-3
سانت جالين × لوزان 0-2
زيوريخ × لوزيرن 3-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (28)
1- سيرفيت: 48 نقطة
2- بازل: 46 نقطة
3- لوغانو: 45 نقطة
4- لوزيرن: 44 نقطة
5- يونج بويز: 43 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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