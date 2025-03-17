الدوري السويسري (28)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…

جراسهوبرز × سيون 1-1

بازل × يونج بويز 1-2

لوغانو × وينترثور 2-1

سيرفيت × يافردون 2-3

سانت جالين × لوزان 0-2

زيوريخ × لوزيرن 3-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (28)

1- سيرفيت: 48 نقطة

2- بازل: 46 نقطة

3- لوغانو: 45 نقطة

4- لوزيرن: 44 نقطة

5- يونج بويز: 43 نقطة