الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (30)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 09:54 صباحاً - انتهت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثلاثين، وهي الأخيرة في المرحلة الأولى من الدوري البلجيكي بكرة القدم، ومعها بات ترتيب هدافي الدوري البلجيكي على النحو الآتي:

1- تولو أروكوداري (جينك): 17 هدفاً

2- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 15 هدفاً

3- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً

4- بينيتو رامان (ميشيلن): 13 هدفاً

5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 11 هدفاً

6- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً

7- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً

8- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

9- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف