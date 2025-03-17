نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (30) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 09:54 صباحاً - انتهت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثلاثين، وهي الأخيرة في المرحلة الأولى من الدوري البلجيكي بكرة القدم، ومعها بات ترتيب هدافي الدوري البلجيكي على النحو الآتي:
1- تولو أروكوداري (جينك): 17 هدفاً
2- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 15 هدفاً
3- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً
4- بينيتو رامان (ميشيلن): 13 هدفاً
5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 11 هدفاً
6- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً
7- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً
8- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
9- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف