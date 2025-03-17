دييجو سيميوني: برشلونة يلعب كرة رائعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 09:54 صباحاً - علّق دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، على خسارة فريقه 2-4 أمام برشلونة، أمس الأحد، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، وقال سيميوني في تصريحات بعد المباراة: تهانينا لـ برشلونة، لقد حالفهم الحظ وهو أمر ضروري، لم نستغل بعض الهجمات المرتدة التي كان في إمكاننا استغلالها، إنهم فريق رائع، تهانينا لهم، علينا مواصلة العمل…

وأضاف: لا أعتقد أن التعب ظهر على لاعبينا لأننا اكتسبنا طاقة جديدة مع التبديلات، كان جوليان ألفاريز مريضاً، يعاني من الحمى، ولعب كما رأيتم، لا أستطيع أن أطلب أكثر مما يقدمونه.

وقال أيضاً: الأهم بالنسبة لي هو رؤية أن الفريق ينافس، أظهرنا ذلك في المباريات الماضية، علينا الفوز، لدينا فرصة عظيمة للوصول إلى النهائي من جديد (كأس ملك إسبانيا)، سيكون الأمر صعباً، سنقاتل حتى النهاية، تتبقى 10 مباريات، ويجب على برشلونة اللعب ضد ريال مدريد، علينا استغلال الفرص…

واعترف: برشلونة هو الفريق الذي يلعب كرة رائعة، يلعب أفضل كرة قدم جماعية فيما يخص الثنائيات ويمتلك لاعبين مميزين، كما إنه يستطيع تسجيل الأهداف من الكرات العرضية، نصف أهدافه كانت بتلك الطريقة، كما يضغطون على منطقة الجزاء بشكل مضاعف.