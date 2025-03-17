للصائمين .. احذروا أضرار البدء بتناول الطعام مباشرة عند الإفطار

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 09:54 صباحاً - أهمية الإفطار السليم

مع انتهاء ساعات الصيام اليومية في رمضان، يهرع الكثيرون إلى تناول وجبة الإفطار مباشرة بعد الأذان. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا السلوك تأثيرات سلبية على الصحة إذا لم يتم بطريقة صحيحة. فالبدء بتناول الطعام بسرعة وبدون تحضير الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هضمية على المدى القصير والطويل.

تأثير الإفطار السريع على الجهاز الهضمي

عندما يصوم الشخص لساعات طويلة، تنخفض مستويات السكر في الدم ويصبح الجهاز الهضمي في حالة راحة. تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والغازات والانتفاخ. ومن المهم تجنب الإفراط في تناول الدهون والسكريات بعد الإفطار مباشرة، لأنها قد تسبب إجهادًا إضافيًا للجهاز الهضمي.

نصائح للإفطار الصحي

لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالبدء بتناول الطعام مباشرة عند الإفطار، يمكن اتباع النصائح التالية:

ابدأ بتناول تمر أو عدد قليل من التمرات مع كوب من الماء. هذه الطريقة تساعد في رفع مستويات السكر في الدم تدريجيًا.

استرح لبضع دقائق بعد الإفطار الأولي، مما يسمح للجهاز الهضمي بالتأقلم.

تناول وجبة متوازنة تحتوي على نسب من الكربوهيدرات والبروتينات والخضروات.

تجنب تناول المشروبات الغازية أو الدهون الزائدة التي يمكن أن تثقل المعدة.

اختم وجبتك بالفواكه أو الحلويات الخفيفة، بدلاً من الحلويات الثقيلة.

فوائد الالتزام بالعادات الغذائية السليمة

باتباع العادات الغذائية السليمة عند الإفطار، يمكن للشخص تحقيق شعور أفضل بالراحة واليقظة خلال بقية المساء. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد هذه العادات في الحفاظ على مستويات الطاقة واستقرار الوزن خلال شهر رمضان. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي يعني أيضًا الاستفادة بشكل أفضل من العناصر الغذائية وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.