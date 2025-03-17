الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 08:48 صباحاً - على الرغم من غيابه عن المشهد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي، إلا أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول يغرد مرتاحاً في صدارة ترتيب هدافي البريمر ليغ…

1- محمد صلاح (ليفربول): 27 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 21 هدفاً

3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل): 19 هدفاً

4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً

6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً

7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 13 هدفاً

8- أولي واتكينز (أستون فيلا): 13 هدفاً

9- يوان ويسا (برينتفورد): 13 هدفاً

10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 12 هدفاً

11- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 12 هدفاً