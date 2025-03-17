نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 08:48 صباحاً - على الرغم من غيابه عن المشهد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي، إلا أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول يغرد مرتاحاً في صدارة ترتيب هدافي البريمر ليغ…
1- محمد صلاح (ليفربول): 27 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 21 هدفاً
3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل): 19 هدفاً
4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً
5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً
6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً
7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 13 هدفاً
8- أولي واتكينز (أستون فيلا): 13 هدفاً
9- يوان ويسا (برينتفورد): 13 هدفاً
10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 12 هدفاً
11- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 12 هدفاً