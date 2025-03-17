الشاي أم القهوة .. أيهما أفضل لمرضى ضغط الدم؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 08:48 صباحاً - الشاي مقابل القهوة: تأثيرهما على ضغط الدم

عندما يتعلق الأمر بتحديد المشروب الأنسب لمرضى ضغط الدم، يظهر الشاي والقهوة كأكثر الخيارات شيوعًا. كل منهما يحتوي على مكونات مختلفة يمكن أن تؤثر على ضغط الدم بطرق متباينة. لذلك، من المهم استعراض الخصائص والفوائد الصحية لكل منهما لاستنتاج أيهما يمكن أن يكون الأكثر أمانًا لمرضى ضغط الدم.

فوائد الشاي لمرضى ضغط الدم

أظهر عدد من الدراسات أن الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم. بعض من هذه الفوائد تشمل:

احتواؤه على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين مرونة الأوعية الدموية.

تأثيره المهدئ الذي قد يساهم في تخفيف التوتر.

تحسين وظائف القلب والدورة الدموية بشكل عام.

ومع ذلك، يجب على مرضى ضغط الدم اختيار الشاي منخفض الكافيين أو الخالي من الكافيين لتجنب أي زيادة محتملة في الضغط.

فوائد القهوة وتأثيرها على ضغط الدم

القهوة هي مشروب آخر غالبًا ما يترافق بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن يحتاج مرضى ضغط الدم إلى مراعاة بعض الجوانب:

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم مؤقتًا.

الأبحاث تشير إلى أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يقلل من مخاطر بعض الأمراض القلبية.

تحتوي القهوة أيضًا على مضادات أكسدة قوية مفيدة للصحة العامة.

لذلك، من المهم أن يراقب المرضى كمية القهوة المستهلكة يوميًا ويختاروا الأنواع المنزوعة الكافيين عند الضرورة.

الخاتمة: الاعتدال هو المفتاح

عند مقارنة الشاي والقهوة من حيث تأثيرهما على ضغط الدم، يعتمد الأمر بشكل كبير على الفرد نفسه والكيفية التي يتفاعل فيها جسمه مع الكافيين. يُنصح للمرضى بمراقبة تأثير هذه المشروبات على صحتهم وضغط الدم واختيار النوعية التي تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية وأسلوب حياتهم. الآثار الجيدة قد تتحقق عند الاعتدال والتوازن في الاستهلاك، مع الحذر ومراعاة استشارة الطبيب المختص لتوجيه الأنسب لكل حالة على حدة.