الدوري الألماني (26)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة..

بوخوم × آسنتراخت فرانكفورت 1-3

هايدنهايم × هولشتاين كيل 3-1

شتوتغارت × باير ليفركوزن 3-4

سانت باولي × هوفنهايم 1-0

فيردربريمن × بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4

ماينز × فرايبورغ 2-2

يونيون برلين × بايرن ميونيخ 1-1

أوجسبورغ × فولفسبورغ 1-0

لايبزيج × بوروسيا دورتموند 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)

1- بايرن ميونيخ: 62 نقطة

2- باير ليفركوزن: 56 نقطة

3- ماينز: 45 نقطة

4- آينتراخا فرانكفورت: 45 نقطة

5- لايبزيج: 42 نقطة

6- فرايبورغ: 42 نقطة