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الدوري الألماني (26)… نتائج وترتيب

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الدوري الألماني (26)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة..

بوخوم × آسنتراخت فرانكفورت 1-3
هايدنهايم × هولشتاين كيل 3-1
شتوتغارت × باير ليفركوزن 3-4
سانت باولي × هوفنهايم 1-0
فيردربريمن × بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4
ماينز × فرايبورغ 2-2
يونيون برلين × بايرن ميونيخ 1-1
أوجسبورغ × فولفسبورغ 1-0
لايبزيج × بوروسيا دورتموند 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)
1- بايرن ميونيخ: 62 نقطة
2- باير ليفركوزن: 56 نقطة
3- ماينز: 45 نقطة
4- آينتراخا فرانكفورت: 45 نقطة
5- لايبزيج: 42 نقطة
6- فرايبورغ: 42 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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