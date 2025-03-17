الدوري الاسكتلندي (30)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الأحد، مباريات المرحلة الثلاثين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

سيلتك × جلاسكو رينجرز 2-3

دندي يونايتد × دندي 2-4

كيلمارنوك × هيبرنيان 1-1

ماذرويل × سانت ميرين 2-2

هارتس × روس كاونتي 2-0

سانت جونستون × أبردين 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 75 نقطة

2- جلاسكو: 62 نقطة

3- هيبرنيان: 44 نقطة

4- أبردين: 43 نقطة

5- دندي يونايتد: 41 نقطة