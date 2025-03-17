نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (30)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت، الأحد، مباريات المرحلة الثلاثين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
سيلتك × جلاسكو رينجرز 2-3
دندي يونايتد × دندي 2-4
كيلمارنوك × هيبرنيان 1-1
ماذرويل × سانت ميرين 2-2
هارتس × روس كاونتي 2-0
سانت جونستون × أبردين 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 75 نقطة
2- جلاسكو: 62 نقطة
3- هيبرنيان: 44 نقطة
4- أبردين: 43 نقطة
5- دندي يونايتد: 41 نقطة