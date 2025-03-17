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الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (30)

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الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (30)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري الاسكتلندي بعد نهاية منافسات الجولة الثلاثين وقبل ثلاث مراحل على النهاية على النحو الآتي:

1- دايزن مايدا (سيلتك): 13 هدفاً
2- سام دلبي (دندي يونايتد): 13 هدفاً
3- سيمون موراي (دندي): 12 هدفاً
4- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
5- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 10 أهداف
7- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف
8- حمزة إغمان (جلاسكو رينجرز): 10 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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