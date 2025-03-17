نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (30) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري الاسكتلندي بعد نهاية منافسات الجولة الثلاثين وقبل ثلاث مراحل على النهاية على النحو الآتي:
1- دايزن مايدا (سيلتك): 13 هدفاً
2- سام دلبي (دندي يونايتد): 13 هدفاً
3- سيمون موراي (دندي): 12 هدفاً
4- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
5- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 10 أهداف
7- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف
8- حمزة إغمان (جلاسكو رينجرز): 10 أهداف