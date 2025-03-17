الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (30)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:51 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري الاسكتلندي بعد نهاية منافسات الجولة الثلاثين وقبل ثلاث مراحل على النهاية على النحو الآتي:

1- دايزن مايدا (سيلتك): 13 هدفاً

2- سام دلبي (دندي يونايتد): 13 هدفاً

3- سيمون موراي (دندي): 12 هدفاً

4- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً

5- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً

6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 10 أهداف

7- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف

8- حمزة إغمان (جلاسكو رينجرز): 10 أهداف