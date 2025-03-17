الدوري الأرجنتيني (10): أتلتيكو توكومان يلاقي فيليز سارسفيلد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 06:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل فجر غد، الثلاثاء، الساعة 01:00 مباريات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، بلقاء يونيون سانتا في وبانفيلد.

النتائج المسجلة في الجولة (10)- المجموعة الأولى

إنديبندينتي × راسينغ كلوب 1-1

بوكا جونيورز × ديفينسا خوستيكا 4-0

بيلجرانو × باراكاس سنترال 1-1

أرجنتينيوس × ألدوسيفي 0-2

إستوديانتس لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-1

هوراكان × إنديبندينتي ريفاديفا 2-0

ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الأولى

1- بوكا جونيورز: 23 نقطة

2- تيغري: 21 نقطة

3- هوراكان: 21 نقطة

4-أرجنتينيوس: 21 نقطة

5- إستوديانتس لابلاتا: 19 نقطة

وفي المجموعة الثانية، تستكمل مباريات الجولة العاشرة فجر غد، الثلاثاء، حيث يلتقي الساعة 03:15 بتوقيت مكة المكرمة مارتين دي سان خوان مع بلاتينسي، وأتلتيكو توكومان مع فيليز سارسفيلد.

النتائج المسجلة في الجولة (10)- المجموعة الثانية

لانوس × إنيستتوتو 4-1

غودوي كروز × سان لورينزو 0-0

روزاريو سنترال × جيمناسيا لابلاتا 2-1

سارمينتو × تاليريس كوردوبا 0-0

ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الثانية

1- إنديبندينتي: 21 نقطة

2- روزاريو سنترال: 21 نقطة

3- ريفر بليت: 19 نقطة

4- سان لورينزو: 18 نقطة

5- ديبرتيفو ريسترا: 13 نقطة

6-لانوس: 13 نقطة