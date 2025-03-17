نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأرجنتيني (10): أتلتيكو توكومان يلاقي فيليز سارسفيلد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 06:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل فجر غد، الثلاثاء، الساعة 01:00 مباريات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، بلقاء يونيون سانتا في وبانفيلد.
النتائج المسجلة في الجولة (10)- المجموعة الأولى
إنديبندينتي × راسينغ كلوب 1-1
بوكا جونيورز × ديفينسا خوستيكا 4-0
بيلجرانو × باراكاس سنترال 1-1
أرجنتينيوس × ألدوسيفي 0-2
إستوديانتس لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-1
هوراكان × إنديبندينتي ريفاديفا 2-0
ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الأولى
1- بوكا جونيورز: 23 نقطة
2- تيغري: 21 نقطة
3- هوراكان: 21 نقطة
4-أرجنتينيوس: 21 نقطة
5- إستوديانتس لابلاتا: 19 نقطة
وفي المجموعة الثانية، تستكمل مباريات الجولة العاشرة فجر غد، الثلاثاء، حيث يلتقي الساعة 03:15 بتوقيت مكة المكرمة مارتين دي سان خوان مع بلاتينسي، وأتلتيكو توكومان مع فيليز سارسفيلد.
النتائج المسجلة في الجولة (10)- المجموعة الثانية
لانوس × إنيستتوتو 4-1
غودوي كروز × سان لورينزو 0-0
روزاريو سنترال × جيمناسيا لابلاتا 2-1
سارمينتو × تاليريس كوردوبا 0-0
ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الثانية
1- إنديبندينتي: 21 نقطة
2- روزاريو سنترال: 21 نقطة
3- ريفر بليت: 19 نقطة
4- سان لورينزو: 18 نقطة
5- ديبرتيفو ريسترا: 13 نقطة
6-لانوس: 13 نقطة