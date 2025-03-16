تخلصي من الجلد الميت: وصفات طبيعية لتقشير الركب والكوع باستخدام الطحينة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 09:54 مساءً - يعتبر الجلد الميت من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من الفتيات، خاصة مع تغير الفصول. يمكن أن تصبح مناطق الركب والأكواع خشنة وجافة. إليكِ حلول طبيعية وفعالة لتقشير هذه المناطق باستخدام الطحينة، المعروفة بفوائدها العديدة للبشرة.

وصفات طبيعية لتقشير الركب والكوع باستخدام الطحينة:

الطحينة والسكر لتقشير لطيف:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة طحينة.

1 ملعقة كبيرة سكر خشن.

الطريقة:

اخلطي الطحينة والسكر جيدًا.

ضعي الخليط على الركب والأكواع ودلكي بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اشطفي بالماء الدافئ ورطبي بزيت جوز الهند أو زبدة الشيا.

فوائد الطحينة: ترطيب عميق، تفتيح البشرة.

فوائد السكر: تقشير لطيف، تحفيز الدورة الدموية.

الطحينة والليمون لتفتيح البشرة:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة طحينة.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج.

الطريقة:

اخلطي الطحينة وعصير الليمون.

ضعي الخليط على الركب والأكواع واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي بالماء الدافئ ورطبي.

فوائد الليمون: تفتيح البشرة، إزالة البقع الداكنة.

الطحينة وزيت الزيتون لترطيب مكثف:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة طحينة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة:

اخلطي الطحينة وزيت الزيتون.

ضعي الخليط على الركب والأكواع ودلكي لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط 10 دقائق أخرى ثم اشطفي بالماء الدافئ.

فوائد زيت الزيتون: ترطيب عميق، تغذية البشرة.