وجبات خفيفة رمضانية مشبعة: تغلب على الجوع بين الإفطار والسحور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 09:54 مساءً - في شهر رمضان، يواجه الكثيرون تحدي الشعور بالجوع بين وجبتي الإفطار والسحور. لحل هذه المشكلة، نقدم لك قائمة بأفضل الوجبات الخفيفة التي تساعدك على الشعور بالشبع وتمنحك الطاقة اللازمة طوال الليل.

أفضل 5 وجبات خفيفة مشبعة في رمضان:

البيض:

غني بالبروتين والفيتامينات والأحماض الدهنية.

تناول بيضة أو اثنتين يمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

الجبن:

الجبن القريش مع الخضروات خيار ممتاز.

الجبن غني بالبروتين والكالسيوم، والخضروات تمنحك الألياف والترطيب.

البقوليات:

الحمص والفول والعدس والفاصوليا خيارات ممتازة للسحور.

غنية بالبروتين والألياف التي تشعرك بالشبع لساعات طويلة.

زبدة الفول السوداني:

تحتوي على البروتين والدهون الصحية التي تقاوم الجوع.

تناولها باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

المكسرات:

غنية بالعناصر الغذائية والبروتين والدهون الصحية.

تعزز صحة الجسم وتمنحك شعورًا بالشبع.

نصائح إضافية:

تناول هذه الوجبات الخفيفة باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

اشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

اختر الأطعمة التي تحتوي على الألياف لتعزيز الشعور بالشبع.

هذا وبتناول هذه الوجبات الخفيفة الصحية والمشبعة، يمكنك التغلب على الشعور بالجوع بين الإفطار والسحور والاستمتاع بشهر رمضان صحي.