ماريسكا: نسير في الطريق الصحيح

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:48 مساءً - علق إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، على خسارة فريقه أمام آرسنال، بهدف نظيف، مساء اليوم، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنكليزي.

وقال ماريسكا عبر قناة “BBC” عقب المباراة: “نسير في الطريق الصحيح، والفارق بين الفريقين لم يكن كبيراً على مستوى الفرص، وبالتأكيد كان بإمكاننا خلق فرص أكثر، ولكن في النهاية خسرنا بهدف من كرة ثابتة”.

وأضاف: “لقد واصلنا اللعب والكفاح حتى نهاية اللقاء رغم كثرة الإصابات”.

وتابع: “سيكون بإمكاننا استعادة بعض المصابين مثل نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي بعد فترة المباريات الدولية، ليكونوا جاهزين للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم”.

ونوه: “نفتقد مادويكي وجاكسون وكول بالمر، لأنهم سجلوا معظم أهداف تشيلسي هذا الموسم”.

ولفت: “بالمر سيكون جاهزاً للعودة بعد فترة المباريات الدولية، وبالتالي فمن المؤكد أن يغيب عن منتخب إنكلترا هذا الشهر، لأنه مصاب، ولم يشارك في مباراة اليوم أمام آرسنال”.

وأشاد ماريسكا بحارسه روبرت سانشيز، قائلاً: “لقد قدم سانشيز أداء جيداً أمام آرسنال، وبشكل عام نحن سعداء بمستوى حراس مرمى الفريق”.

وأتم: “المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أمر مهم لكل الفرق، بالفوز يعزز من حظوظنا، أما الخسارة فهي تبعدك عن هذا الهدف”.