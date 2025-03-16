جاستن بيبر يتعرض للانتقادات بسبب بنطاله..

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:48 مساءً - أثار المغني الكندي جاستن بيبر دهشة متابعيه من خلال منشوره الأخير على إنستغرام، وذلك بعد أيام قليلة من نشره رسالة مؤثرة أثارت مخاوف المعجبين بشأن صحته.

ظهر بيبر في حالة نفسية أفضل، حيث شارك صورة له وهو يستمتع بلعبة الجولف. لكن ما لفت انتباه المشاهدين هو جانب واحد من الصور، مما دفعهم للتعليق ومشاركة آرائهم.

بدأ عدد من المعجبين بالتعليق على أن بنطال جاستن كان منخفضًا جدًا، لدرجة أن ملابسه الداخلية الحمراء الزاهية كانت واضحة للعيان. وكتب أحدهم: “لماذا ترتدي بنطالاً يصل إلى منتصف ساقيك؟” بينما طالب آخر: “ارفع بنطالك… أنت أب الآن”.

وجاء في التعليقات أيضًا: “لماذا ترتدي جينزًا كهذا؟ اذهب إلى العمل وارفع بنطالك”. وأشار آخر مازحًا إلى أنه “فقد حزامه”، بينما طلب أحد المعجبين من زوجته هايلي بيبر: “من فضلك، أحضري له حزامًا”.

في الأسابيع الأخيرة، ترك بيبر معجبيه في حالة من القلق المتزايد بشأن مظهره الغائر ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول حالته النفسية.