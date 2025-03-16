ما سبب اكتساب دنيا بطمة للوزن الزائد؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 مساءً - ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في أحدث إطلالاتها مرتدية عباءة رمضانية سوداء فضفاضة، حيث حاولت من خلالها إخفاء الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال فترة سجنها، وفقًا لما أشار إليه عدد من المتابعين.

شاركت دنيا صورتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، حيث عبّر الكثيرون عن سعادتهم بعودتها إلى الأضواء مجددًا بعد تجربتها في الحبس.

وفي الوقت الذي لاحظ فيه الكثيرون زيادة وزنها الملحوظة، اختارت العباءة الواسعة لتخفي هذه الكيلوغرامات الزائدة، التي بدت واضحة في إطلالاتها الأخيرة.

ورجح البعض أن زيادة وزن دنيا أمر طبيعي، نظرًا لأنها لم تتمكن خلال فترة سجنها من ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بالإضافة إلى تأثير السجن على حالتها النفسية.