نشكركم على متابعتكم خبر إنقاص الوزن في الصيف: 7 نصائح فعّالة لنتائج مضمونة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 مساءً - يُعتبر فصل الصيف فرصة مثالية لإنقاص الوزن وتحسين اللياقة البدنية. مع طول النهار وتوفر الفواكه والخضروات الموسمية، يصبح تحقيق أهدافك أسهل. ومع ذلك، من الضروري اتباع أساليب آمنة ومستدامة لإنقاص الوزن بفعالية.

7 نصائح فعّالة لإنقاص الوزن في الصيف:

حافظ على رطوبة جسمك:

اشرب الكثير من الماء والمشروبات الصحية لتعزيز عملية الأيض وتقليل الشهية.

ابدأ يومك بماء الليمون الدافئ لتسهيل الهضم.

اشرب ماء جوز الهند للحصول على إلكتروليتات طبيعية.

استبدل المشروبات السكرية بالماء المنقوع أو شاي الأعشاب.

تناول الفواكه والخضروات الموسمية:

تناول أطعمة طازجة غنية بالماء للشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية.

اختر البطيخ والخيار والبرتقال والخضروات الورقية.

أضف خضروات غنية بالألياف مثل الجزر والكوسا والفلفل الحلو.

تجنب الأطعمة المصنعة وركز على الوجبات الطازجة المحضرة منزليًا.

زيادة تناول البروتين:

الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل الجوع وتعزز نمو العضلات وعملية الأيض.

أدرج اللحوم الخالية من الدهون والبيض والجبنة البيضاء والعدس والزبادي اليوناني.

تناول وجبات خفيفة من المكسرات والبذور والحمص المسلوق.

اختر العصائر الغنية بالبروتين بدلاً من الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية.

ممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق:

استغل فرص الصيف لحرق السعرات الحرارية والاستمتاع بالطبيعة.

مارس المشي أو الركض أو ركوب الدراجات في الهواء الطلق.

جرّب السباحة أو المشي لمسافات طويلة أو اليوغا في الهواء الطلق.

حافظ على نشاطك طوال اليوم بالمشي بدلًا من استخدام السيارة.

تناول وجبات أصغر وأخف وزنًا:

تناول وجبات أصغر حجمًا ومتكررة لتحسين الهضم.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والدسمة.

ركز على الأطعمة المنعشة كالزبادي والفواكه والعصائر.

تقليل تناول السكر والأطعمة المصنعة:

استبدل المشروبات السكرية بالعصائر الطازجة وشاي الأعشاب.

تجنب الوجبات الخفيفة المعلبة والخبز الأبيض والحبوب السكرية.

تناول المحليات الطبيعية كالعسل باعتدال.

الحصول على قسط كافٍ من النوم والتحكم في التوتر:

احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة لتحسين عملية الأيض.

مارس التأمل والتنفس العميق والتمدد الخفيف قبل النوم.

تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل والإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم.