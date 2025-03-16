طريقة تحضير الكبسة بخطوات بسيطة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 مساءً - مكونات الكبسة

الكبسة هي واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في العالم العربي، وتعتبر وجبة مثالية للمناسبات والعزائم. إليكم المكونات الأساسية التي تحتاجونها لتحضير الكبسة:

2 كوب أرز بسمتي

1 كيلو لحم أو دجاج مقطع

2 بصل متوسط الحجم مفروم

3 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل حسب الذوق

ليمونة وزبيب (للتزيين، اختياري)

الخطوات التفصيلية لتحضير الكبسة

1. تحضير اللحم أو الدجاج

في قدر كبير على نار متوسطة، يُسخن الزيت ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلى حتى يصبح ذهبيًا. بعد ذلك، يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لبضع دقائق.

أضف قطع اللحم أو الدجاج إلى القدر وقلبها جيداً حتى تتحمر من كل الجهات. يُضاف الطماطم المفرومة ويُقلب المزيج حتى تتجانس الطماطم مع اللحم.

2. تجهيز الأرز

يتم غسل الأرز جيدًا ثم يُنقع في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة لكي يصبح طريًا ومستعدًا للطبخ.

3. إضافة التوابل

أضف الكركم، الكمون، والكزبرة الناشفة مع الملح والفلفل إلى القدر الذي يحتوي على اللحم. يُقلب المزيج جيدًا حتى تتوزع التوابل بشكل متساوٍ.

4. طهي الأرز مع اللحم

يُصفى الأرز من الماء ويوضع في القدر مع اللحم. أضف 4 أكواب من الماء المغلي إلى القدر. يُترك ليغلي، ثم يُغطى القدر ويُترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز واللحم تمامًا.

التقديم

بعد أن ينضج الطبق، يُسكب الأرز واللحم في طبق التقديم ويُزين بالليمون والزبيب حسب الرغبة. يُقدم الكبسة ساخنة مع السلطة أو الزبادي كطبق جانبي للتمتع بوجبة غنية وشهية.

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحضير الكبسة وستحصل على طعم لا يُنسى يرضي جميع أفراد عائلتك وضيوفك!