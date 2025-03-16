نشكركم على متابعتكم خبر علامات تحذيرية تظهر على أظافرك تكشف عن مشكلات صحية خطيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 مساءً - لا تقتصر العناية بالأظافر على المظهر الجمالي فقط، بل هي مؤشر هام على صحة الجسم الداخلية. فالتغيرات في لون وملمس الأظافر قد تكشف عن نقص في الفيتامينات أو الإصابة بأمراض مزمنة. إليك 10 علامات تحذيرية تظهر على الأظافر تستدعي استشارة الطبيب:

1. الأظافر الهشة:

العلامات: تشقق الأظافر أو انقسامها بسهولة.

الأسباب المحتملة: نقص الحديد، الجفاف، مشاكل الغدة الدرقية.

الحل: تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين (البيض، المكسرات، الخضروات الورقية).

2. الأظافر الصفراء:

العلامات: اصفرار الأظافر.

الأسباب المحتملة: عدوى فطرية، مرض السكري، أمراض الرئة، التدخين.

الحل: علاجات مضادة للفطريات، فيتامين E.

3. البقع البيضاء:

العلامات: ظهور بقع بيضاء على الأظافر.

الأسباب المحتملة: نقص الزنك أو الكالسيوم، إصابات طفيفة.

الحل: نظام غذائي متوازن غني بالزنك والكالسيوم.

4. الأظافر الشاحبة:

العلامات: أظافر بيضاء للغاية أو شاحبة.

الأسباب المحتملة: فقر الدم، أمراض الكبد، سوء التغذية.

الحل: مكملات الحديد، نظام غذائي متوازن.

5. الأظافر المزرقة:

العلامات: لون أزرق في الأظافر.

الأسباب المحتملة: نقص الأكسجين، أمراض الرئة أو القلب.

الحل: استشارة الطبيب فورًا.

6. الخطوط الداكنة:

العلامات: خطوط داكنة أو سوداء تحت الأظافر.

الأسباب المحتملة: سرطان الجلد الميلانيني.

الحل: زيارة الطبيب فورًا.

7. الأظافر المنتفخة:

العلامات: أظافر حمراء أو منتفخة.

الأسباب المحتملة: عدوى، أمراض المناعة الذاتية (الذئبة الحمراء).

الحل: استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج.

8. الأظافر المتقشرة:

العلامات: أظافر منتفخة مستديرة ذات أطراف محدبة.

الأسباب المحتملة: أمراض الرئة أو القلب، نقص الأكسجين المزمن.

الحل: استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

9. أظافر على شكل ملعقة:

العلامات: أظافر مستديرة متجعدة.

الأسباب المحتملة: فقر الدم، أمراض الكبد.

الحل: مكملات الحديد، نظام غذائي متوازن.

10. الأظافر السميكة:

العلامات: سماكة ملحوظة في الأظافر.

الأسباب المحتملة: عدوى فطرية، الصدفية، مشاكل في الدورة الدموية.

الحل: استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.