أطعمة ترفع سكر الدم.. تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد داء السكري من الحالات الصحية المزمنة التي تحدث نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، بسبب نقص أو عدم كفاءة الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تحويل الجلوكوز إلى طاقة. وإذا لم يتم التحكم في مستويات سكر الدم، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية خطيرة مثل تلف الكلى والنوبات القلبية.

إدارة مرض السكري تتطلب اتباع نظام غذائي صحي، حيث توجد بعض الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، مما يعقّد عملية التحكم فيه.

إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المهم تجنب إضافة هذه الأطعمة الصيفية إلى نظامك الغذائي، لتفادي التقلبات الحادة في مستويات الجلوكوز:

يحتوي البطيخ على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يجعله من الفواكه التي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

تتميز المانجو بكونها غنية بالسكريات الطبيعية ولها مؤشر جلايسيمي مرتفع، لذا قد تؤثر على استقرار نسبة السكر في الدم.

يعد الأناناس من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مما يجعله خيارًا غير مناسب لمن يعانون من مرض السكري.

الذرة الحلوة من الأطعمة النشوية التي تتحلل إلى جلوكوز أثناء الهضم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

رغم فوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب تقلبات في مستويات السكر بالدم، لذا يجب استهلاكه بحذر.