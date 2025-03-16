ماء الزبيب على الريق .. فوائد مذهلة للجسم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد شرب ماء الزبيب على معدة فارغة من العادات الصحية التي تعزز الصحة العامة، بفضل ما يحتوي عليه من مغذيات أساسية تدعم الجسم في العديد من الجوانب.

ماء الزبيب هو مشروب يتم تحضيره عن طريق نقع الزبيب في الماء طوال الليل، مما يسمح له بإطلاق عناصره الغذائية المهمة في الماء. ويعد هذا المشروب مصدرًا غنيًا بالفيتامينات، المعادن، والمركبات النباتية المفيدة، مما يجعله إضافة رائعة للنظام الغذائي اليومي.

يساعد ماء الزبيب في تنظيف الكبد بشكل طبيعي وتعزيز عملية التخلص من السموم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء اليوم بطريقة صحية.

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساهم ماء الزبيب في تعزيز حركة الأمعاء، مما يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم.

يحتوي ماء الزبيب على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية، يعد ماء الزبيب مصدرًا سريعًا للطاقة، مما يساعد على تعزيز النشاط والتركيز عند تناوله في الصباح.

يحتوي ماء الزبيب على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجلد، وتساعد في تقليل ظهور حب الشباب وتأخير علامات الشيخوخة، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة وإشراقًا.