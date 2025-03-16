3 مشروبات تقضي على نزلات البرد والتهابات الحلق.. احرص عليها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قد تكون حكة الحلق تجربة مزعجة وغير مريحة، وغالبًا ما تشير إلى الإصابة بنزلة برد أو حساسية أو تهيج نتيجة جفاف الهواء أو التلوث. وفي حين أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإن اللجوء إلى العلاجات الطبيعية قد يكون بديلاً فعالًا. من بين هذه العلاجات، يمكن تحضير مشروب مهدئ يتكون من الريحان والزنجبيل والعسل، والذي يوفر راحة فورية ويعزز الجهاز المناعي بشكل عام.

يعتبر الريحان من أقوى النباتات الطبية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى قدرته على تقليل الالتهابات. يساعد الريحان في تهدئة التهاب الحلق وتعزيز المناعة، كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة فيه في محاربة العدوى وتخفيف الالتهاب.

يشتهر الزنجبيل بقدرته على تخفيف التهاب وتهيج الحلق، وذلك بفضل احتوائه على مركبات مثل الجينجيرول التي تمتاز بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات. يساهم الزنجبيل في تخفيف الحكة والسعال والألم، كما يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب للحفاظ على رطوبة الحلق وتقليل الانزعاج.

يعد العسل مهدئًا طبيعيًا للحلق، حيث يعمل على تغطيته وتخفيف التهيج. يمتلك العسل خصائص مضادة للميكروبات تساهم في مكافحة العدوى والتقليل من الالتهاب. كما يعمل كمسكن خفيف للسعال، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتخفيف تهيج الحلق.