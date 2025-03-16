تعرف عليها .. الأعراض الأولى لحصى المسالك البولية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد حصى المسالك البولية من الأمراض الشائعة والخطيرة التي قد لا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة، مما يجعل التشخيص المبكر ضروريًا لتجنب المضاعفات، وفقًا للدكتورة سفيتلانا كالينينا، أخصائية أمراض المسالك البولية.

-ألم أسفل الظهر: يعد الأكثر شيوعًا، خاصة عند تحرك الحصوة في الحالب، وقد يكون الألم خفيفًا أو حادًا يمتد إلى الفخذ أو البطن.

-ألم مفاجئ وحاد: يزداد مع الحركة، مما يستدعي طلب المساعدة الطبية فورًا.

-الرغبة المتكررة في التبول: قد يصاحبها شعور بعدم الراحة أو عدم إفراغ المثانة بالكامل، خاصة عند وجود التهاب مرافق.

-تغيرات في البول: يصبح عكرًا مع وجود رواسب، أو قد يحتوي على دم، مما يجعل لونه ورديًا أو أحمر أو بنيًا.