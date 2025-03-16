تشافي هيرنانديز يرفض عرضاً مكسيكياً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 04:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الإسباني، تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لفريق برشلونة، رفض عرضاً لتدريب فريق مونتيري المكسيكي، الذي يشارك في مونديال الأندية.

وينافس فريق مونتيري في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام، الصيف المقبل، بجوار أندية ريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد الياباني، وإنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مونتيري يفكر في الاستغناء عن المدرب الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، ووضع تشافي كخيار أول لتولي المهمة.

ورغم ذلك، فقد استبعد تشافي فكرة تدريب مونتيري، رغم مشاركته في مونديال الأندية، ويركز الآن على تدريب فريق أوروبي يتمتع بمكانة هائلة، حيث يحظى باهتمام العديد من الأندية منها أياكس ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر، أن تشافي رحل عن تدريب برشلونة في يونيو/حزيران 2024.