دون ألم في الصدر.. 5 علامات خفية للنوبة القلبية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر ألم الصدر العَرَض الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية، إلا أن هناك حالات قد تحدث فيها النوبة القلبية دون الشعور بأي ألم في الصدر، مما يزيد من خطورة الوضع بسبب تأخر التشخيص والعلاج.

إذا واجهت ضيقًا مفاجئًا في التنفس دون سبب واضح، حتى أثناء الراحة أو الجلوس، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن القلب يعاني من مشكلة في ضخ الدم، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الأكسجين إلى الرئتين.

الشعور بإجهاد غير عادي، وكأنك بذلت مجهودًا كبيرًا دون سبب واضح، قد يكون إشارة إلى أن القلب لا يعمل بكفاءة، مما يؤثر سلبًا على الجسم بأكمله.

الغثيان، عسر الهضم، أو آلام المعدة المفاجئة، خاصة إذا كانت مصحوبة بالتعرق أو الدوخة، قد تكون من العلامات التي تستدعي الانتباه.

الألم غير المبرر في هذه المناطق، والذي قد يزداد سوءًا مع الحركة ويتحسن عند الراحة، قد يكون إشارة إلى مشكلة قلبية كامنة.

الإحساس المفاجئ بالتعرق البارد أو الشعور بالدوخة وكأنك على وشك الإغماء، قد يدل على ضعف تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة مشكلة في القلب.