الدوري النمساوي (22): شتورم غراتس يلاقي لاسك لينز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، جميع مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري النمساوي بكرة القدم.

وتتأهل الفرق الـ 6 الأولى على جدول الترتيب بنصف نقاطها الحالية إلى مجموعة البطولة (المنافسة على اللقب)، فيما تتحول الفرق الـ 6 الأخيرة على جدول الترتيب إلى مجموعة الهبوط..

وتنطلق مباريات اليوم كلها ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة..

أوستريا كلاغنفورت × ألتاخ

ريد بول سالزبورج × وولفسبيرجر

لينز × هارتبيرغ

رابيد فيينا × إى كى جراتزر

شتورم غراتس × لاسك لينز

تيرول × أوستريا فيينا