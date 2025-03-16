نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي (22): شتورم غراتس يلاقي لاسك لينز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأحد، جميع مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري النمساوي بكرة القدم.
وتتأهل الفرق الـ 6 الأولى على جدول الترتيب بنصف نقاطها الحالية إلى مجموعة البطولة (المنافسة على اللقب)، فيما تتحول الفرق الـ 6 الأخيرة على جدول الترتيب إلى مجموعة الهبوط..
وتنطلق مباريات اليوم كلها ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة..
أوستريا كلاغنفورت × ألتاخ
ريد بول سالزبورج × وولفسبيرجر
لينز × هارتبيرغ
رابيد فيينا × إى كى جراتزر
شتورم غراتس × لاسك لينز
تيرول × أوستريا فيينا