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الدوري النمساوي (22): شتورم غراتس يلاقي لاسك لينز

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الدوري النمساوي (22): شتورم غراتس يلاقي لاسك لينز

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، جميع مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري النمساوي بكرة القدم.

وتتأهل الفرق الـ 6 الأولى على جدول الترتيب بنصف نقاطها الحالية إلى مجموعة البطولة (المنافسة على اللقب)، فيما تتحول الفرق الـ 6 الأخيرة على جدول الترتيب إلى مجموعة الهبوط..

وتنطلق مباريات اليوم كلها ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة..

أوستريا كلاغنفورت × ألتاخ
ريد بول سالزبورج × وولفسبيرجر
لينز × هارتبيرغ
رابيد فيينا × إى كى جراتزر
شتورم غراتس × لاسك لينز
تيرول × أوستريا فيينا

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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