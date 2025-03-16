التعامل مع فقدان الأصدقاء والعائلة في مراحل الشيخوخة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 صباحاً - كيفية التغلب على الشعور بالفقدان

مع تقدمنا في السن، قد نجد أنفسنا نواجه فقدان الأصدقاء وأفراد العائلة بشكل متزايد. هذه التجربة قد تكون مؤلمة ومعقدة، وقد تُشعر الفرد بالعزلة والوحدة. من المهم أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه الخسائر بشكل صحي يمكننا من الاستمرار في حياتنا والاحتفاظ بذكريات جميلة لمن فقدناهم.

التعبير عن المشاعر

من الطبيعي أن نشعر بالحزن والألم عند فقدان شخص عزيز. يجب أن نعطى لأنفسنا الإذن للتعبير عن هذه المشاعر وعدم كبتها. هنا بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في هذا السياق:

التحدث مع أصدقاء أو معالج نفسي حول مشاعرك.

الكتابة في مذكراتك عن الشخص الذي فقدته وما يعنيه لك.

الانخراط في أنشطة تساعدك على التعبير عن مشاعرك مثل الفنون أو الرياضة.

الحفاظ على الذكريات

الاحتفاظ بذكرى الأشخاص الذين فقدناهم يمكن أن يكون مصدر راحة كبيرة ووسيلة للتعامل مع الفقدان. هنا بعض الطرق للحفاظ على هذه الذكريات:

إنشاء ألبوم صور يحتوي على صور وذكريات خاصة للشخص.

المشاركة في نشاطات أو مناسبات كان يحبها.

كتابة رسالة أو قصة تعبر فيها عن مواقف جمعتكما معًا.

البحث عن دعم المجتمع

يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي عاملًا مهمًا في مساعدتنا على التعامل مع الفقدان. الانضمام إلى مجموعات دعم محلية أو عبر الإنترنت يمكن أن يوفر لك الفرصة للتواصل مع أشخاص يمرون بتجارب مشابهة.

اعتماد نمط حياة صحي

الحفاظ على نمط حياة صحي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك النفسية والجسدية خلال هذه الفترة. إليك بعض المقترحات:

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناول وجبات غذائية متوازنة.

الاهتمام بجودة النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

اختتاماً، على الرغم من أن فقدان الأصدقاء والعائلة في مراحل الشيخوخة يعد جزءاً مؤلماً من الحياة، إلا أن القدرة على التعبير عن مشاعرنا، والاحتفاظ بالذكريات، والحصول على الدعم يمكن أن يساعدنا في التعامل مع هذه التحولات الحياتية بشكل أفضل وأكثر إيجابية.