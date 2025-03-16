التقنيات الحديثة لمساعدة كبار السن في الحياة اليومية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:53 صباحاً - تكنولوجيا رائدة لدعم كبار السن في الحياة اليومية

أصبح تقدم التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، واليوم، تلعب هذه التقنيات دورًا كبيرًا في تحسين جودة حياة كبار السن. توفر هذه الابتكارات الحديثة أدوات وحلول تساعد كبار السن على الاستقلال والراحة، بالإضافة إلى توفير الدعم الذي يحتاجون إليه للبقاء آمنين وصحيين. سنلقي في هذا المقال نظرة على بعض التقنيات الحديثة التي تساعد في تلبية احتياجات كبار السن بشكل فعال.

الأجهزة الذكية لمراقبة الصحة

من بين أكثر التقنيات فائدة لكبار السن هي الأجهزة الذكية التي تمكنهم من مراقبة حالتهم الصحية بشكل دوري. تتضمن هذه الأجهزة:

الساعات الذكية: توفر قياسات لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وحتى مستوى النشاط اليومي.

جهاز قياس الجلوكوز: يتمكن مرضى السكري من استخدام أجهزة متقدمة لإجراء الفحوصات الدورية لمستوى السكر في الدم بسهولة وفي المنزل.

هذه الأجهزة تتيح للأفراد الكبار في السن تتبع صحتهم يوميًا والتواصل بسرعة مع الأطباء في حالة وجود أي طارئ صحي.

التكنولوجيا المساعدة في المنزل

تسهم العديد من الأجهزة الذكية في جعل الحياة المنزلية أكثر سهولة وأمنا لكبار السن. منها:

المساعدات الصوتية مثل Alexa وGoogle Home، حيث يمكن لكبار السن التحكم في الأجهزة الأخرى داخل المنزل باستخدام الأوامر الصوتية.

أنظمة الإضاءة الذكية التي يمكن برمجتها وفق جدول زمني أو التحكم بها عن بُعد لضمان الراحة والأمان.

هذه الأنظمة تجعل المنزل أكثر قدرة على تلبية احتياجات كبار السن، مع تعزيز مستوى الأمان الشخصي.

التطبيقات الذكية لدعم الاحتياجات اليومية

هناك مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تقدم دعما مهماً في الحياة اليومية للأفراد الكبار:

تطبيقات التذكير بمواعيد تناول الأدوية، حيث يمكن برمجة التطبيق لتنبيه المستخدم بموعد كل جرعة دواء بشكل منتظم.

تطبيقات مثل Uber أو Careem التي توفر وسيلة نقل آمنة وسهلة لكبار السن الذين قد يعانون من صعوبة في التنقل.

توفر هذه التطبيقات مرونةً كبيرة للأفراد في تسيير حياتهم اليومية بشكل مستقل وآمن.

في الختام، تلعب التقنيات الحديثة دورًا حيويًا في مساعدة كبار السن على العيش بحياة كريمة وآمنة ومستقلة. إن هذه التطورات التكنولوجية الشكلية والوظيفية لا تقدر بثمن في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات في التعامل مع الفئات العمرية المتقدمة، مضيفة لرصيد البشرية واحدة من أنجح استثماراتها في تحسين جودة الحياة.