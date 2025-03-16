الدوري الأرجنتيني: روزاريو سنترال يفوز على جيمناسيا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 04:52 صباحاً - تعادل إستوديانتس لابلاتا وضيفه نيولز أولد بويز فجر اليوم الأحد 1-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة، المجموعة الأولى، من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم.

سجل هدف إستوديانتس لابلاتا تياجو بالاسيوس (د 25) وسجل هدف نيولز أولد بويز لوتشيانو هيريرا (د 45).

وفي مباراة ثانية من نفس المجموعة فاز هوراكان على انديبندينتي ريفاديفا بهدفين نظيفين سجلهما بيدرو إيمانويل أوجيدا (د 49) وإيريك راميريز من ضربة جزاء (د 88).

وفي المجموعة الثانية، فاز روزاريو سنترال على جيمناسيا لابلاتا 2-1.. سجل للأول فيكتور مالكورا من ضربة جزاء (د 33) وسيباستيان فيريرا (د 54)، وللخاسر رودريجو كاستيلو (د 39).

وتعادل سارمينتو مع تاليريس كوردوبا من دون أهداف.