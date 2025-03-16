اخبار الخليج / اخبار الإمارات

نهضة بركان بطلاً للدوري المغربي 2024- 2025

0 نشر
0 تبليغ

نهضة بركان بطلاً للدوري المغربي 2024- 2025

نشكركم على متابعتكم خبر نهضة بركان بطلاً للدوري المغربي 2024- 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - حسم فريق نهضة بركان لقب الدوري المغربي بكرة القدم قبل خمس جولات على النهاية بتعادله فجر اليوم الأحد مع الاتحاد التوركي بهدف لمثله.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 60 نقطة بفارق 15 نقطة عن الجيش الملكي، ثاني الرتيب بـ 45 نقطة.

وهذا اللقب هو الأول لفريق نهضة بركان والذي لم يسبق له الفوز بلقب الدوري المغربي على الإطلاق.

وجمع نهضة بركان نقاط اللقب من فوزه في 18 مباراة وتعادله في 6 مباريات وخسارته مباراة واحدة فقط، مسجلاً 40 هدفاً فيما تلقى 10 أهداف فقط.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا