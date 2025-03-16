نهضة بركان بطلاً للدوري المغربي 2024- 2025

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - حسم فريق نهضة بركان لقب الدوري المغربي بكرة القدم قبل خمس جولات على النهاية بتعادله فجر اليوم الأحد مع الاتحاد التوركي بهدف لمثله.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 60 نقطة بفارق 15 نقطة عن الجيش الملكي، ثاني الرتيب بـ 45 نقطة.

وهذا اللقب هو الأول لفريق نهضة بركان والذي لم يسبق له الفوز بلقب الدوري المغربي على الإطلاق.

وجمع نهضة بركان نقاط اللقب من فوزه في 18 مباراة وتعادله في 6 مباريات وخسارته مباراة واحدة فقط، مسجلاً 40 هدفاً فيما تلقى 10 أهداف فقط.