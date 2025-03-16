كأس مصر.. فرسان نصف النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بكرة القدم، بفوزه في ربع النهائي على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين…

سجل أهداف الزمالك سيف الدين الجزيري (د 12) وبركات حجاج خطأ في مرماه (د 59) ومحمود بنتايك (د 61) ومصطفى شلبي (د 90 +5) وسجل هدفي سموحة محمد مصفى (د 25) ومحمد سالم (د 45).

وسيلاقي الزمالك في نصف النهائي فريق سيراميكا الذي تأهل إلى هذا الدور على حساب الجونة 3-1.

وتأهل بيراميدز أيضاً إلى نصف النهائي أيضاً بفوزه على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد…

سجل هدفي بيراميدز مصطفى فتحي (د 15) ويوسف إبراهيم أوباما (د 90 +8) وسجل هدف إنبي أحمد العجوز (د 52).

ويلاقي بيراميدز في نصف النهائي فريق البنك الأهلي الذي تخطى غزل المحلة بهدف وحيد.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة 28 آذار الجاري.