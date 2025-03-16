طريقة تحضير الشاكرية في المنزل

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - المكونات الأساسية لتحضير الشاكرية
تعتبر الشاكرية من الوجبات التي تمزج بين النكهات الشهية والمكونات الصحية. لتحضير الشاكرية في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:
- 1 كيلوغرام من اللحم (ضأن أو بقر، حسب الرغبة)
- 2 كوب من اللبن الزبادي الطازج
- 1 بيضة
- 2 ملعقة كبيرة من النشاء
- 2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة ناعماً
- 4 فصوص من الثوم المهروس
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
- ورقة غار وعدد قليل من حبات الهال لتحسين النكهة
خطوات تحضير الشاكرية
يمكنك متابعة الخطوات التالية لتحضير الشاكرية المثالية في مطبخك:
تحضير اللحم
- قم بتنظيف اللحم جيداً وقطعه إلى مكعبات صغيرة.
- في وعاء كبير، سخن الزيت وأضف إليه البصل المفروم حتى يذبل ويصبح ذهبياً.
- أضف مكعبات اللحم وقم بتقليبها جيداً مع البصل.
- أضف الثوم المهروس وورقة الغار وحبات الهال، واستمر في التقليب لمدة دقيقة إضافية.
- غطي اللحم بالماء واتركه يطهى على نار متوسطة حتى ينضج اللحم تماماً.
تحضير مزيج اللبن
- في وعاء آخر، اخلط اللبن الزبادي مع البيضة والنشاء حتى يتجانس المزيج تماماً.
- قم بإضافة القليل من مرق اللحم الساخن تدريجياً إلى مزيج اللبن، واستمر في التحريك لمنع تكون الكتل.
دمج المكونات
- بعد نضج اللحم، قم بإضافة مزيج اللبن تدريجياً إلى وعاء اللحم مع التحريك المستمر.
- اترك المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك المتواصل حتى يثخن ويظهر القوام المطلوب.
- تبّل الشاكرية بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- قدّم الشاكرية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي.
بالهناء والشفاء! استمتع بوجبة الشاكرية اللذيذة والمغذية مع العائلة والأصدقاء.