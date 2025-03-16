طريقة تحضير الشاكرية في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - المكونات الأساسية لتحضير الشاكرية

تعتبر الشاكرية من الوجبات التي تمزج بين النكهات الشهية والمكونات الصحية. لتحضير الشاكرية في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كيلوغرام من اللحم (ضأن أو بقر، حسب الرغبة)

2 كوب من اللبن الزبادي الطازج

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة من النشاء

2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة ناعماً

4 فصوص من الثوم المهروس

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ورقة غار وعدد قليل من حبات الهال لتحسين النكهة

خطوات تحضير الشاكرية

يمكنك متابعة الخطوات التالية لتحضير الشاكرية المثالية في مطبخك:

تحضير اللحم

قم بتنظيف اللحم جيداً وقطعه إلى مكعبات صغيرة. في وعاء كبير، سخن الزيت وأضف إليه البصل المفروم حتى يذبل ويصبح ذهبياً. أضف مكعبات اللحم وقم بتقليبها جيداً مع البصل. أضف الثوم المهروس وورقة الغار وحبات الهال، واستمر في التقليب لمدة دقيقة إضافية. غطي اللحم بالماء واتركه يطهى على نار متوسطة حتى ينضج اللحم تماماً.

تحضير مزيج اللبن

في وعاء آخر، اخلط اللبن الزبادي مع البيضة والنشاء حتى يتجانس المزيج تماماً. قم بإضافة القليل من مرق اللحم الساخن تدريجياً إلى مزيج اللبن، واستمر في التحريك لمنع تكون الكتل.

دمج المكونات

بعد نضج اللحم، قم بإضافة مزيج اللبن تدريجياً إلى وعاء اللحم مع التحريك المستمر. اترك المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك المتواصل حتى يثخن ويظهر القوام المطلوب. تبّل الشاكرية بالملح والفلفل حسب الرغبة. قدّم الشاكرية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي.

بالهناء والشفاء! استمتع بوجبة الشاكرية اللذيذة والمغذية مع العائلة والأصدقاء.