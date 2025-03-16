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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - تزداد إثارة المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي بكرة القدم، واقترب كل من عبد الرزاق حمد الله وماركوس ليوناردو أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذا السباق…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 19 هدفاً
2- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 17 هدفاً
3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 17 هدفاً
4- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً
5- إيفان توني (): 16 هدفاً
6- جوليان كينونيس (القادسية): 15 هدفاً
7- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 13 هدفاً
8- موسى بارو (التعاون): 12 هدفاً
9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 12 هدفاً

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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