دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 03:55 صباحاً - تزداد إثارة المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي بكرة القدم، واقترب كل من عبد الرزاق حمد الله وماركوس ليوناردو أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذا السباق…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 19 هدفاً

2- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 17 هدفاً

3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 17 هدفاً

4- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً

5- إيفان توني (الأهلي): 16 هدفاً

6- جوليان كينونيس (القادسية): 15 هدفاً

7- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 13 هدفاً

8- موسى بارو (التعاون): 12 هدفاً

9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 12 هدفاً