نشكركم على متابعتكم خبر “رمضان بلا زيادة وزن: أسرار بسيطة لصيام صحي ووزن مثالي!” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 01:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

رمضان هو شهر الروحانيات والعبادة، ولكن يمكن أن يكون أيضًا فرصة ذهبية للحفاظ على الوزن الصحي أو حتى تحسينه. مع تغيير نمط الحياة خلال هذا الشهر الكريم، قد يواجه البعض صعوبة في التحكم في الوزن بسبب العادات الغذائية غير المنتظمة. إليك بعض النصائح الفعّالة التي تساعدك في الحفاظ على وزن صحي أثناء الصيام.

1. تجنب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار: من الشائع أن يفرط الكثيرون في تناول الطعام بعد يوم طويل من الصيام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. لتجنب ذلك، ابدأ بتناول التمر والماء لتهيئة المعدة، ثم انتقل إلى طبق صغير من الشوربة أو السلطة قبل الوجبة الرئيسية. هذا يساعد على الشعور بالشبع بسرعة ويقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

2. اختر الأطعمة الغنية بالألياف: الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. حاول أن تدمج هذه الأطعمة في وجبتي الإفطار والسحور لتجنب الجوع الشديد خلال النهار.

3. قلل من تناول الحلويات والمقليات: الحلويات الرمضانية الشهيرة مثل الكنافة والقطائف تحتوي على سعرات حرارية عالية وقد تؤدي إلى زيادة الوزن. استبدلها بالفواكه الطازجة أو العصائر الطبيعية بدون سكر. كما يُفضل تجنب الأطعمة المقلية واستبدالها بالأطعمة المشوية أو المسلوقة.

4. لا تهمل وجبة السحور: وجبة السحور هي مفتاح الحفاظ على الطاقة طوال اليوم. اختر أطعمة صحية مثل البيض المسلوق، الزبادي، الشوفان، أو الخبز الأسمر. هذه الأطعمة تمد الجسم بالطاقة وتقلل من الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

5. اشرب كميات كافية من الماء: الجفاف قد يسبب الشعور بالجوع، لذا احرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور. تجنب المشروبات الغازية والعصائر المليئة بالسكر، واستبدلها بالماء أو العصائر الطبيعية.

6. مارس النشاط البدني بانتظام: على الرغم من الشعور بالتعب خلال الصيام، إلا أن ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو التمارين البسيطة بعد الإفطار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن وتحسين الصحة العامة.

7. راقب كمية الطعام التي تتناولها: استخدم أطباق أصغر حجمًا لتجنب الإفراط في تناول الطعام. حاول أن تأكل ببطء وامضغ الطعام جيدًا، مما يساعد على تحسين الهضم ويقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

8. تجنب السهر الطويل: السهر لساعات طويلة قد يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية في منتصف الليل. حاول أن تنام مبكرًا وتستيقظ لتناول السحور، مما يساعد على تنظيم الشهية وتجنب زيادة الوزن.

9. خطط لوجباتك مسبقًا: التخطيط المسبق للوجبات يساعدك على تجنب تناول الأطعمة غير الصحية. قم بإعداد قائمة بالأطباق الصحية التي ترغب في تناولها خلال الأسبوع، والتزم بها.

10. استشر أخصائي التغذية إذا لزم الأمر: إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في وزنك خلال رمضان، يمكنك استشارة أخصائي تغذية لمساعدتك في وضع خطة غذائية تناسب احتياجاتك الصحية.

رمضان هو فرصة رائعة لتحسين عاداتك الغذائية والحفاظ على وزن صحي. باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بالشهر الكريم دون القلق بشأن زيادة الوزن. تذكر أن الاعتدال هو المفتاح، وأن الصيام ليس فقط عن الطعام والشراب، ولكن أيضًا عن العادات السيئة التي قد تضر بصحتك.