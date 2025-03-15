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موقف ريال مدريد من رحيل نجمه إلى مانشستر سيتي

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موقف ريال مدريد من رحيل نجمه إلى مانشستر سيتي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد من انتقال لاعبه، إدواردو كامافينجا، لصفوف مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى السيتي اهتماماً كبيراً بضم كامافينجا لتعزيز خط وسط الفريق..

وبحسب ما نشره موقع “Fichajes”فإن ريال مدريد ليس لديه أي خطط للتخلي عن كامافينجا، رغم الاهتمام المتزايد من مانشستر سيتي.

وأشار الموقع، إلى أن ريال مدريد يعتبر كامافينجا جزءاً أساسياً من مستقبل الفريق، رغم تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد الموقع، أن ريال مدريد قد يغير رأيه في مسألة رحيل كامافينجا، في حال قدم السيتي عرضاً مالياً يفوق التوقعات.

خلال الموسم الحالي، شارك كامافينجا في 27 مباراة مع الميرنجي بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً وحيداً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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