دراسة صادمة: علبة مشروب غازي واحدة يوميًا قد ترفع خطر سرطان الفم إلى 5 أضعاف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 12:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

كشفت دراسة حديثة عن نتائج صادمة تربط بين تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر وزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم. وفقًا للدراسة، فإن استهلاك علبة واحدة فقط من هذه المشروبات يوميًا قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الفم إلى خمسة أضعاف مقارنة بمن يتجنبونها.

وأشار الباحثون إلى أن السكر المضاف إلى هذه المشروبات يعمل على تغذية الخلايا السرطانية، مما يسرع من نموها وانتشارها في منطقة الفم والحلق. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المشروبات الغازية على مواد كيميائية وحمضية قد تضعف أنسجة الفم وتزيد من احتمالية تلف الخلايا.

هذه النتائج تثير القلق، خاصة مع انتشار استهلاك المشروبات الغازية بين جميع الفئات العمرية. ينصح الخبراء بالحد من تناول هذه المشروبات واستبدالها بخيارات صحية مثل الماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة. كما يؤكدون على أهمية الفحوصات الدورية للفم والأسنان لاكتشاف أي علامات مبكرة للأمراض الخطيرة