كوبارسي: أتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 12:55 مساءً - يتمنى باو كوبارسي، مدافع برشلونة، مواجهة الغريم التقليدي، ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً لسر تألق الفريق الكتالوني، خلال الموسم الحالي.

وفي حوار مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، قال كوبارسي: “الآن يبدأ الموسم، اللحظة الحاسمة التي يكون فيها كل شيء على المحك، يجب أن تكون مركزاً بنسبة 100%”.

وعن دوري أبطال أوروبا: “علينا أن نتعامل مع كل مباراة نخوضها على حدة، إذا فعلنا ذلك، سنتمكن من المنافسة على كل الألقاب”.

وعن ريال مدريد، أفاد: “فريق رائع، نحن كذلك، أتمنى أن نلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا، لأنها ستكون مباراة جيدة جداً”.

وواصل: “مواجهة ريال مدريد ليس بالفكرة السيئة بنهائي دوري أبطال أوروبا، إذا قدمنا أداءً رائعاً، فسنصل إلى النهائي، إذا تأهلنا إلى النهائي، فسنبذل قصارى جهدنا، بغض النظر عن الخصم”.

وأكمل: “جماهير برشلونة تخشى مواجهة ريال مدريد في النهائي؟ هم من أفضل الفرق في العالم، مثل برشلونة، دائماً كانت هذه المنافسة بينهما، في أي لحظة قد يفوزون أو نحن، لكن أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة تستحق المشاهدة”.

وعن سر تألق برشلونة هذا الموسم، أتم: “هناك عائلة كبيرة في غرفة الملابس، كل منا يريد الأفضل لنفسه وللفريق أيضاً، هناك حالة من التركيز تدفعنا لتقديم الأفضل، دائماً ما نفعل ذلك خلال العشر دقائق الأولى والأخيرة من كل مباراة”.