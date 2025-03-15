دوري روشن السعودي (25): الهلال ضيفاً على التعاون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، اليوم السبت، فيلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع الأهلي.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

النصر × الخلود 3-1

الخليج × الوحدة 0-2

ضمك × القادسية 1-0

الاتحاد × الرياض 2-1

الشباب × العروبة 6-0

الفتح × الرائد 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 61 نقطة

2- الهلال: 54 نقطة

3- النصر: 51 نقطة

4- القادسية: 51 نقطة

5- الأهلي: 48 نقطة