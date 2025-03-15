نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (25): الهلال ضيفاً على التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، اليوم السبت، فيلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع الأهلي.
النتائج المسجلة في الجولة (25)
النصر × الخلود 3-1
الخليج × الوحدة 0-2
ضمك × القادسية 1-0
الاتحاد × الرياض 2-1
الشباب × العروبة 6-0
الفتح × الرائد 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 61 نقطة
2- الهلال: 54 نقطة
3- النصر: 51 نقطة
4- القادسية: 51 نقطة
5- الأهلي: 48 نقطة