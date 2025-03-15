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دوري روشن السعودي (25): الهلال ضيفاً على التعاون

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دوري روشن السعودي (25): الهلال ضيفاً على التعاون

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، اليوم السبت، فيلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع .

النتائج المسجلة في الجولة (25)
النصر × الخلود 3-1
الخليج × الوحدة 0-2
ضمك × القادسية 1-0
الاتحاد × الرياض 2-1
الشباب × العروبة 6-0
الفتح × الرائد 3-1

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 61 نقطة
2- الهلال: 54 نقطة
3- النصر: 51 نقطة
4- القادسية: 51 نقطة
5- الأهلي: 48 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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