أفكار لوجبات سحور سريعة ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 05:51 صباحاً - وجبات سحور تعزز النشاط في نهار رمضان

يُعتبر السحور وجبةً هامة خلال شهر رمضان المبارك، فهو يوفر الغذاء اللازم للصيام ويعزز النشاط والتركيز. إليك بعض الأفكار التي يمكن إعدادها بسرعة وتقدم نكهة لذيذة لمنحك بداية يوم مثالية.

خيارات متنوعة وسريعة التحضير

الشوفان بالحليب والمكسرات: قومي بتحضير الشوفان في الليلة السابقة عن طريق نقعه في الحليب المفضل لديك. عند السحور، أضيفي مجموعة متنوعة من المكسرات والعسل لإضافة حلاوة ونكهة لذيذة.

قومي بتحضير الشوفان في الليلة السابقة عن طريق نقعه في الحليب المفضل لديك. عند السحور، أضيفي مجموعة متنوعة من المكسرات والعسل لإضافة حلاوة ونكهة لذيذة. أومليت بالخضروات: تعتبر الأومليت وجبة سهلة وسريعة. قومي بخفق البيض مع إضافة الجبن والخضروات مثل الفلفل والطماطم، ثم اقليها للحصول على وجبة مشبعة.

تعتبر الأومليت وجبة سهلة وسريعة. قومي بخفق البيض مع إضافة الجبن والخضروات مثل الفلفل والطماطم، ثم اقليها للحصول على وجبة مشبعة. اللبنة مع الخبز الأسمر: اللبنة مصدر غني بالبروتينات والكالسيوم. تُقدم مع الخبز الأسمر والخيار والطماطم للحصول على وجبة خفيفة ومغذية.

وصفات تقليدية بتجديد عصري

الفول المدمس بالطحينة: يُعتبر الفول من الأطباق الأساسية في السحور، ويمكن تقديمه بطريقة مبتكرة مع الطحينة وزيت الزيتون وعصير الليمون لإضفاء نكهة لذيذة.

يُعتبر الفول من الأطباق الأساسية في السحور، ويمكن تقديمه بطريقة مبتكرة مع الطحينة وزيت الزيتون وعصير الليمون لإضفاء نكهة لذيذة. السمبوسة المحشية بالجبن: بدلاً من الأطباق المعتادة، يمكن تحضير السمبوسة بطرق صحية عن طريق خبزها في الفرن بدلاً من قليها، واختيار حشوات من الجبن والخضروات.

تحلية خفيفة بعد السحور

لا تكتمل وجبة السحور دون لمسة حلوة خفيفة تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم. يمكنك تحضير:

الفواكه الطازجة: اختار تشكيلة من الفواكه المفضلة لديك مع القليل من العسل والنعناع لإضفاء نكهة منعشة.

اختار تشكيلة من الفواكه المفضلة لديك مع القليل من العسل والنعناع لإضفاء نكهة منعشة. الزبادي بالعسل والجوز: يُعتبر الزبادي خيارًا مثاليًا للإفطار الخفيف ولوجبة السحور أيضًا. أضف إليه العسل والجوز للاستمتاع بفوائد صحية وجمالية.

باختيار الوجبات المناسبة للسحور، يمكنك الحفاظ على مستويات الطاقة والتمتع بيومٍ مليء بالنشاط والحيوية خلال صيام رمضان المبارك.