أسباب الشخير عند النساء وطرق التخلص منه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 05:51 صباحاً - ما هو الشخير وكيف يؤثر على النساء؟

الشخير هو صوت خشن يصدر أثناء النوم نتيجة لاهتزاز الأنسجة في الجهاز التنفسي العلوي. يعتبر الشخير أكثر شيوعاً عند الرجال، ولكنه يؤثر أيضاً على عدد كبير من النساء، وقد يكون له تأثيرات سلبية على جودة النوم والصحة العامة.

الأسباب الشائعة للشخير عند النساء

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشخير عند النساء، منها:

1. زيادة الوزن والسمنة

زيادة الدهون يمكن أن تؤدي إلى تضييق مجرى التنفس، مما يجعل استنشاق الهواء أثناء النوم أمراً صعباً.

2. العمر

مع التقدم في العمر، يحدث فقدان في مرونة العضلات، بما في ذلك العضلات المحيطة بالحلق، مما قد يسهم في تضييق المجاري التنفسية.

3. التغيرات الهرمونية

التقلبات في مستويات الهرمونات، خاصة خلال فترة الحمل أو انقطاع الطمث، يمكن أن تؤدي إلى احتقان الأنف وزيادة احتمالية الشخير.

4. اضطرابات النوم

مثل توقف التنفس أثناء النوم الذي يؤدي إلى انسداد متكرر في مجرى التنفس أثناء النوم.

طرق التخلص من الشخير عند النساء

يمكن التعامل مع الشخير بفعالية من خلال اتباع مجموعة من الأساليب والإجراءات.

تغيير وضعية النوم يوصى بالنوم على جانب الجسم بدلاً من النوم على الظهر لتقليل احتمال الشخير.

الحفاظ على وزن صحي فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على مجرى التنفس وتقليل الشخير.

الحفاظ على نظافة مجرى التنفس استخدام مرطبات الهواء قد يساعد في تقليل جفاف الممرات الأنفية.

تجنب المهيجات الامتناع عن التدخين وتجنب تناول الكحول والكافيين قبل النوم.

استشارة الطبيب في حال استمرار المشكلة، ينبغي التفكير في استشارة أخصائي للنظر في العلاجات الطبية الممكنة.

بالخلاصة، الشخير عند النساء يمكن أن يكون مزعجاً ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال التعرف على أسبابه والتعامل معها بطريقة صحيحة.