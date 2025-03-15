وصفات صحية وسهلة للإفطار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 04:55 صباحاً - أهمية الإفطار الصحي

لا شك في أن وجبة الإفطار تُعد الوجبة الأهم خلال اليوم، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبداية النشاط اليومي. الإفطار الصحي يساعد في تحسين وظائف الدماغ، ويزيد من تركيز الفرد وإنتاجيته طوال اليوم.

وصفات صحية للإفطار

إذا كنت تبحث عن وجبات إفطار صحية وسهلة التحضير، فإليك بعض الاقتراحات:

1. عصيدة الشوفان بالفاكهة

يمكنك تحضير عصيدة الشوفان في الصباح بسرعة وسهولة. فقط قم بغلي كوب من الحليب أو الماء، وأضف نصف كوب من الشوفان. ثم اتركه يغلي لمدة خمس دقائق. بعد ذلك، أضف الفاكهة المفضلة لديك مثل التوت أو الموز ورشة قرفة.

2. توست الأفوكادو

توست الأفوكادو يُعتبر من الخيارات الصحية والمشبعة للإفطار. قم بهرس نصف حبة أفوكادو وأضف إليها عصير نصف ليمونة وقليل من الملح والفلفل. ثم ضع الخليط على شريحة من الخبز المحمص. يمكنك أيضًا إضافة شرائح الطماطم أو البيض المسلوق لتحسين الطعم.

3. بيض بالخضروات

البيض يعد مصدراً ممتازاً للبروتين ويمد الجسم بالطاقة. قم بقلي بيضتين في مقلاة، وأضف إليها الخضروات مثل السبانخ، الفلفل الرومي أو الفطر. يمكنك أيضًا إضافة رشة من الجبن المفضل لديك لمزيد من النكهة.

فوائد الإفطار الصحي

يحسن عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق السعرات الحرارية.

يزيد من مستويات الطاقة خلال اليوم.

يساهم في تحسين القدرة العقلية والتركيز.

يساعد على تقليل الإحساس بالجوع والانتفاخ أثناء النهار.

نصائح للاستمتاع بإفطار صحي

1. حاول دائمًا تضمين البروتينات، الكربوهيدرات الصحية، والفاكهة والخضروات في وجبتك.

2. حافظ على تنويع مكونات الإفطار لتجنب الملل.

3. استمتع بوقت الإفطار وخصص له وقت كافٍ في الصباح، فهذا يؤدي إلى تحسين المزاج طوال اليوم.