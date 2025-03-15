أفضل الأوقات لقص شعر الأطفال قبل سنة من العمر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 04:55 صباحاً - العناية بشعر الأطفال: نصائح لقص الشعر قبل بلوغ العام الأول

يعتبر قص شعر الأطفال لأول مرة تجربة مثيرة للعديد من الأمهات والآباء. يأتي هذا القرار مصحوبًا بالعديد من التساؤلات حول الوقت المثالي للقيام بذلك.

الأهمية من قص شعر الأطفال في سن مبكرة

العديد من الأطباء والخبراء ينصحون بقص شعر الأطفال في سن مبكرة لعدد من الأسباب، منها:

تحفيز نمو الشعر: يعتقد البعض أن قص الشعر يمكن أن يحفز نموه بشكل صحي.

التخفيف من التعرق: قد يساعد تقصير الشعر في تقليل التعرق وتهيج فروة الرأس.

راحة الطفل: شعر أقل يعني تجربة استحمام وتجفيف أسهل للطفل.

أفضل الأوقات للقيام بقص الشعر

من الأفضل اختيار وقت يكون فيه الطفل هادئًا ومستريحًا لقص الشعر. بعض الأوقات المقترحة تشمل:

بعد القيلولة: عندما يكون الطفل قد أخذ قسطًا من الراحة ويكون مزاجه جيدًا.

بعد الاستحمام: عندما يكون الشعر نظيفًا وناعمًا، مما يسهل عملية القص.

في الصباح الباكر: عندما يكون الطفل نشيطًا وبمزاج جيد للجلوس والاسترخاء.

نصائح لعملية قص الشعر

لتجنب توتر الطفل وجعل تجربة القص ممتعة، يمكن اتباع بعض النصائح المفيدة:

استخدام مقص خاص للأطفال: لتجنب أي حوادث أو جروح.

تشتيت انتباه الطفل: من خلال إعطائه لعبة أو تشغيل فيديو مفضل لديه.

الطلب من شخص آخر المساعدة: لمسك الطفل بلطف وثبات أثناء عملية القص.

تذكر أن تجربة قص شعر الأطفال للمرة الأولى هي لحظة مميزة، لذا احرص على التقاط الصور وحفظها للذكرى. باستخدام هذه النصائح، يمكنك ضمان أن تتم عملية القص بسلاسة دون أي توتر للطفل.