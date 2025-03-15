تقاليد رمضانية فريدة من حول العالم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 03:59 صباحاً - اكتشاف جوانب مثيرة ومختلفة من شهر رمضان حول العالم

يحتفل المسلمون حول العالم بشهر رمضان المبارك بطرق متنوعة وفريدة تعكس تنوّع الثقافات والتقاليد المحلية. إذا كنت من محبي استكشاف الثقافات المختلفة، فإن رمضان يمنحك فرصة مثالية للتعرف على ممارسات وطقوس غير مألوفة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض التقاليد الرمضانية الفريدة.

رمضان في إندونيسيا: وقت العائلة

تحتفل إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، بشهر رمضان بعادات تركز على التواصل العائلي والمجتمعي. من أبرز تلك العادات “نغابون” أو “نجابون”، وهو تقليد لقضاء الأوقات مع الأسرة قبل بدء الشهر الفضيل. يجتمع الناس مع العائلة والأصدقاء لتناول الطعام وتبادل الأخبار وحتى السفر معًا إلى موطن العائلة الأصلي.

رمضان في مصر: فانوس رمضان

في مصر، يعتبر فانوس رمضان واحدًا من أبرز الرموز التقليدية. الفانوس ليس مجرد زينة؛ بل هو عنصر مميز في الاحتفالات حيث يضيء الشوارع والمنازل بألوانه الجذابة. تبدأ العائلات بشراء الفوانيس للأطفال كهدية ولمشاركة فرحة الشهر المبارك.

رمضان في تركيا: الطبول التقليدية

في تركيا، يتميز الشهر الفضيل بالطقوس الصباحية الخاصة التي تشمل “الطبّال”، وهو شخص يجول الشوارع والقرى يعزف على الطبل لإيقاظ الناس للسحور. هذه الممارسة قديمة جدًا وهي تُظهر الالتزام المجتمعي بالتعاون والإيثار.

رمضان في المغرب: مائدة الإفطار المتنوعة

في المغرب، تتميز مائدة الإفطار بتنوع الأطباق والأطعمة التي تشمل الحساء التقليدي “الحريرة”، التمور، والمعجنات الحلوة مثل “الشباكية”. تعتبر الأسر المغربية أن إعداد مائدة الإفطار اللذيذة يعكس كرم الضيافة ويفتح المجال لتعميق الروابط الاجتماعية.

رمضان في ماليزيا: البازارات الليلية

تشتهر ماليزيا بـ”بازارات رمضان” التي تُقام في كافة أرجاء البلاد. هذه البازارات هي أسواق مؤقتة تعرض مجموعة مذهلة من المأكولات المحلية، مما يسهل على الصائمين شراء ما يحتاجونه لإفطارهم. إنها ليست فقط مكانًا للتسوق ولكن أيضًا للتواصل الاجتماعي وتجربة نكهات جديدة.

أندونيسيا: نغابون ووقت العائلة

مصر: فانوس رمضان وأضواؤه السحرية

تركيا: طقوس الطبول الصباحية

المغرب: الإفطار المتنوع وطبق الحريرة

ماليزيا: بازارات رمضان والأسواق الليلية

كل هذه التقاليد وغيرها الكثير تُعبر عن الروح الجوهرية لشهر رمضان، وهي التركيز على الروحانية، التجمع الأسري، والقيم الإنسانية. مع اختلاف هذه الممارسات من بلد إلى آخر، فإن الهدف واحد: تعزيز الروابط المجتمعية وإضفاء طابع خاص ومميز على هذا الشهر الكريم.