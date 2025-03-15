طريقة تحضير حلوى الكاسترد اللذيذة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 03:59 صباحاً - مكونات حلوى الكاسترد الشهية

لتحضير حلوى الكاسترد، تحتاج إلى تجميع بعض المكونات البسيطة التي يمكن العثور عليها بسهولة في معظم المنازل. إليك قائمة بالمكونات الضرورية:

2 كوب من الحليب الكامل الدسم

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد

4 ملاعق كبيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

قرفة مطحونة (اختياري)

قطع من الفواكه أو المكسرات للتزيين (اختياري)

خطوات تحضير حلوى الكاسترد اللذيذة

الخطوة الأولى: تجهيز الخليط

ابدأ بمزج مسحوق الكاسترد مع القليل من الحليب البارد. تأكد من خلط المكونات جيداً لتجنب تكوين أي كتل غير مرغوب بها.

الخطوة الثانية: غلي الحليب

في قدر على النار، قم بغلي كمية الحليب المتبقية مع إضافة السكر، وحرك المزيج حتى يذوب السكر بالكامل. يجب مراقبة الحليب بعناية لتجنب فورانه.

الخطوة الثالثة: إضافة الكاسترد

بمجرد غلي الحليب، قم بإضافة مزيج الكاسترد المحضر سابقاً تدريجياً، وحرك باستمرار حتى يصبح القوام سميكاً ومتناسقاً.

الخطوة الرابعة: إضافة النكهة

أضف الفانيليا وامزج جيداً حتى تمتزج النكهات تماماً. تعتبر الفانيليا إضافة رائعة لتعزيز نكهة الحلوى.

الخطوة الخامسة: التقديم والتزيين

صب حلوى الكاسترد اللذيذة في أطباق التقديم الفردية واتركها لتبرد قليلاً. يمكنك تزيين الحلوى بالقليل من القرفة المطحونة أو إضافة قطع من الفواكه والمكسرات حسب الرغبة.

نصائح لتحضير كاسترد مثالي

تحريك الحليب باستمرار أثناء غليه يساعد في منع تكون القشرة على السطح.

إضافة الكاسترد تدريجياً مع التحريك يمنع تكوّن الكتل ويحافظ على نعومة القوام.

يمكن استبدال السكر بمحليات طبيعية لمن يبحثون عن خيار صحي أكثر.

تمتع بحلوى الكاسترد مع أفراد عائلتك ونوّع في التزيين لجعل التجربة أشهى وأكثر متعة.